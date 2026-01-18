https://ria.ru/20260118/dtp-2068594804.html
В ДТП с поездом в Псковской области погибли три человека
В ДТП с поездом в Псковской области погибли три человека - РИА Новости, 18.01.2026
В ДТП с поездом в Псковской области погибли три человека
Легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом на железнодорожном переезде в Псковской области, три пассажира автомобиля погибли, водитель автомобиля РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T12:09:00+03:00
2026-01-18T12:09:00+03:00
2026-01-18T13:47:00+03:00
происшествия
псковская область
октябрьская железная дорога (ожд)
октябрьская железная дорога
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068597335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0acdd1091fc457d0064c2f93b1607cce.jpg
https://ria.ru/20260118/dtp-2068559596.html
https://ria.ru/20260118/vagon-2068578801.html
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068597335_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e833dec6a90a5fc1137c5ef39bb4851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, октябрьская железная дорога (ожд), октябрьская железная дорога, россия
Происшествия, Псковская область, Октябрьская железная дорога (ОЖД), Октябрьская железная дорога, Россия
В ДТП с поездом в Псковской области погибли три человека
В ДТП с поездом на ж/д переезде в Псковской области погибли три человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости.
Легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом на железнодорожном переезде в Псковской области, три пассажира автомобиля погибли, водитель автомобиля доставлен в больницу, сообщила
Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"Сегодня в 10 часов 05 минут на железнодорожном переезде на перегоне Самолуково - разъезд Насва Октябрьской железной дороги
, игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом №9401", – говорится в сообщении.
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
"По предварительной информации, в результате ДТП три пассажира автомобиля погибли, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась.
На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщила ОЖД.