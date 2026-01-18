Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области

В ДТП с поездом в Псковской области погибли три человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом на железнодорожном переезде в Псковской области, три пассажира автомобиля погибли, водитель автомобиля доставлен в больницу, Легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом на железнодорожном переезде в Псковской области, три пассажира автомобиля погибли, водитель автомобиля доставлен в больницу, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).

"Сегодня в 10 часов 05 минут на железнодорожном переезде на перегоне Самолуково - разъезд Насва Октябрьской железной дороги , игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом №9401", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

"По предварительной информации, в результате ДТП три пассажира автомобиля погибли, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась.