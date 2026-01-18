В Белгородской области при атаке дронов погиб человек

БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Нечаевка Белгородского округа произошло самое страшное: в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте... Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшей... В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти", - написал Гладков в своем Telegram-канале

Губернатор добавил, что медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался.