Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов погиб человек - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 18.01.2026 (обновлено: 14:50 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/drony-2068604079.html
В Белгородской области при атаке дронов погиб человек
В Белгородской области при атаке дронов погиб человек - РИА Новости, 18.01.2026
В Белгородской области при атаке дронов погиб человек
Один человек погиб, еще один получил ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:07:00+03:00
2026-01-18T14:50:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_0:324:3052:2040_1920x0_80_0_0_b6616db5e12e6b72da584e2764ee4bbb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_7ee29451de9d11ac197bd02a15d1167f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дронов погиб человек

В Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобили "скорой помощи" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Нечаевка Белгородского округа произошло самое страшное: в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте... Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшей... В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
Как уточнил Гладков, у машины повреждена крыша. Кроме того, от детонации посечен фасад здания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала