В Белгородской области при атаке дронов погиб человек
Один человек погиб, еще один получил ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:07:00+03:00
2026-01-18T14:07:00+03:00
2026-01-18T14:50:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородская область
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Нечаевка Белгородского округа произошло самое страшное: в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте... Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшей... В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти", - написал Гладков
в своем Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
Как уточнил Гладков, у машины повреждена крыша. Кроме того, от детонации посечен фасад здания.