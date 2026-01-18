В России установят большие и малые дронопорты

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большие и малые дронопорты скоро появятся в России, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналисту "России 24" Павлу Зарубину в кулуарах выставки образцов беспилотного транспорта.

"Полностью автономное устройство запуска 6 дронов для обнаружения объектов в полуавтоматическом режиме. Управление дронопоротом и дронами ведется на любом удалении из любого места", - говорится в описании устройства.