14:18 18.01.2026 (обновлено: 19:17 18.01.2026)
В России установят большие и малые дронопорты
Большие и малые дронопорты скоро появятся в России, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналисту "России 24" Павлу Зарубину в кулуарах выставки... РИА Новости, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большие и малые дронопорты скоро появятся в России, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналисту "России 24" Павлу Зарубину в кулуарах выставки образцов беспилотного транспорта.
«
"Конечно, большие и малые", - ответил министр на вопрос о том, появятся ли в России дронопорты.
Согласно материалам Минпромторга, подготовленным к выставке беспилотного транспорта, сегодня в Санкт-Петербургское предприятие ООО "ЦТОД" производит дронопорты "Орбита".
"Полностью автономное устройство запуска 6 дронов для обнаружения объектов в полуавтоматическом режиме. Управление дронопоротом и дронами ведется на любом удалении из любого места", - говорится в описании устройства.
РоссияАнтон АлихановПавел ЗарубинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
