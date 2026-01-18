https://ria.ru/20260118/dronoporty-2068604847.html
В России установят большие и малые дронопорты
Большие и малые дронопорты скоро появятся в России, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналисту "России 24" Павлу Зарубину в кулуарах выставки... РИА Новости, 18.01.2026
россия
антон алиханов
павел зарубин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
