https://ria.ru/20260118/dolina-2068598482.html
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением - РИА Новости, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Певица Лариса Долина устроила себе роскошный отдых в ОАЭ, пока Полина Лурье ждала ключи от квартиры, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T12:47:00+03:00
2026-01-18T12:47:00+03:00
2026-01-18T13:43:00+03:00
жилье
оаэ
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_373:7:2706:1319_1920x0_80_0_0_a90dee415b7aae0cbb4e4b59dabbf06c.jpg
https://ria.ru/20260117/dolina-2068508248.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2319ab0f04a6918bfbf947a4d1581eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, оаэ, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, ОАЭ, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Mash: Долина отдыхала в люксовом отеле в ОАЭ, пока Лурье ждала ключи от квартиры