"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
12:47 18.01.2026 (обновлено: 13:43 18.01.2026)
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Певица Лариса Долина устроила себе роскошный отдых в ОАЭ, пока Полина Лурье ждала ключи от квартиры, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 18.01.2026
жилье
оаэ
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
жилье, оаэ, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, ОАЭ, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина устроила себе роскошный отдых в ОАЭ, пока Полина Лурье ждала ключи от квартиры, пишет Telegram-канал Mash.
"Пока Лурье ждала ключи, певица сидела у пляжа с кальяном, играла в "Крокодила" и радовалась безлимитным коктейлям", — говорится в материале.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры, которую Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно.
Срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. В пятницу служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.
