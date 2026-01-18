Юрист рассказал, почему Долина стала жертвой мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, так как не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.