Юрист рассказал, почему Долина стала жертвой мошенников
08:16 18.01.2026
Юрист рассказал, почему Долина стала жертвой мошенников
Певица Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, так как не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности, такое мнение в беседе РИА Новости, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, так как не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Если говорить глобально, то Долина стала жертвой классической индивидуально ориентированной мошеннической схемы. Исполнители тщательно готовились и все просчитали. Певица потеряла не только несколько десятков миллионов рублей со своих счетов, но и квартиру. Совершенно однозначно, что она не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности", - сказал Соловьев.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
