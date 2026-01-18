https://ria.ru/20260118/dnr-2068594667.html
В ДНР сорвали почти 300 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали почти 300 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали 286 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 18.01.2026
В ДНР за неделю предотвратили 286 атак украинских БПЛА