В ДНР сорвали почти 300 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 18.01.2026 (обновлено: 12:11 18.01.2026)
В ДНР сорвали почти 300 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали почти 300 атак дронов ВСУ за неделю
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
2026
донецкая народная республика, россия, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. В ДНР сорвали 286 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 286 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 243 беспилотника, над Горловкой - 43", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что противник продолжает попытки атаковать энергетическую инфраструктуру ДНР, были перехвачены 4 ударных БПЛА вблизи электроподстанции в Амвросиевском районе. Еще 2 таких же дрона были подавлены у энергоузла в Харцызске.
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
