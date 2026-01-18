Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
15:39 18.01.2026
В Днепропетровске сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
В Днепропетровске сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 18.01.2026
В Днепропетровске сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
Сотрудники военкомата в Днепропетровске похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Андрея Ильмана, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 18.01.2026
украина, днепропетровск, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Украина, Днепропетровск, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В Днепропетровске сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

ТЦК похитили в Днепропетровске священника УПЦ Ильмана

© Фото : Днепропетровская епархия УПЦКлирик Свято-Духовского монастыря УПЦ о. Андрей Ильман
Клирик Свято-Духовского монастыря УПЦ о. Андрей Ильман - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Днепропетровская епархия УПЦ
Клирик Свято-Духовского монастыря УПЦ о. Андрей Ильман
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Андрея Ильмана, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
"Работники Днепропетровского ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) похитили клирика Свято-Духовского монастыря УПЦ отца Андрея Ильмана. Священнослужитель был незаконно задержан прямо рядом с его домом, когда он направлялся на богослужение. В настоящее время отца Андрея удерживают в одном из распределительных пунктов и готовятся отправить на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ВС России авиаударом уничтожили здание ТЦК в Сумской области
Вчера, 06:32
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ" несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК
16 января, 09:33
 
