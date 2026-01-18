https://ria.ru/20260118/dnepr-2068595789.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и боевую машину ЗРК "Оса" в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2026
россия
