Миру нужны лидеры, которые откажутся от нарративов Байдена, заявил Дмитриев

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне снижения популярности британского премьера Кира Стармера заявил, что миру нужны лидеры, которые откажутся от ложных и опасных нарративов экс-президента США Джо Байдена.
К посту Дмитриев прикрепил скриншот своего поста от 14 января с опросом, в котором пользователям X предлагалось ответить на вопрос: "Следует ли премьер-министру Соединенного Королевства Киру Стармеру уйти в отставку?" Согласно результатам голосования, 96% пользователей выбрали положительный ответ.
Своей публикацией в воскресенье глава РФПИ также прокомментировал сообщение британской газеты Telegraph о том, что Дмитриев якобы использует социальные сети для высмеивания Стармера и других европейских лидеров на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии.
Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией YouGov, британская правящая партия лейбористов продолжает терять популярность, ее рейтинг опустился ниже рейтинга Консервативной партии впервые после выборов прошлого года. Как свидетельствуют его результаты, по состоянию на начало января рейтинг лейбористов опустился на три процентных пункта по сравнению с декабрем и составил 17%. Теперь партия всего на один пункт опережает традиционно отстающих от двух главных партий либеральных демократов.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
