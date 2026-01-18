Миру нужны лидеры, которые откажутся от нарративов Байдена, заявил Дмитриев

Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией YouGov, британская правящая партия лейбористов продолжает терять популярность, ее рейтинг опустился ниже рейтинга Консервативной партии впервые после выборов прошлого года. Как свидетельствуют его результаты, по состоянию на начало января рейтинг лейбористов опустился на три процентных пункта по сравнению с декабрем и составил 17%. Теперь партия всего на один пункт опережает традиционно отстающих от двух главных партий либеральных демократов.