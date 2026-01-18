МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.