Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X.
Ранее Каллас заявила евродепутатам, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить.
"Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее" - не демонстрация силы, о которой вы думаете", - прокомментировал Дмитриев реакцию Каллас на пошлины США в отношении стран Европы из-за проводимых ими учений в Гренландии.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.