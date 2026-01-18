Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/dmitriev-2068573059.html
Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X
Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X - РИА Новости, 18.01.2026
Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:42:00+03:00
2026-01-18T06:42:00+03:00
сша
гренландия
дания
кайя каллас
кирилл дмитриев
дональд трамп
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20260117/dmitriev-2068553986.html
https://ria.ru/20260117/dmitriev-2068539559.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, гренландия, дания, кайя каллас, кирилл дмитриев, дональд трамп, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, нато
США, Гренландия, Дания, Кайя Каллас, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X

Дмитриев: Каллас не стоит пить перед тем, как писать посты в X

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X.
Ранее Каллас заявила евродепутатам, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дмитриев назвал пошлины Трампа коллапсом трансатлантического союза
Вчера, 22:54
"Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее" - не демонстрация силы, о которой вы думаете", - прокомментировал Дмитриев реакцию Каллас на пошлины США в отношении стран Европы из-за проводимых ими учений в Гренландии.
Каллас ранее заявила, что пошлины из-за Гренландии сделают США и ЕС беднее и отвлекут НАТО от помощи Украине.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дмитриев посоветовал европейцам не провоцировать "папочку Трампа"
Вчера, 20:02
 
СШАГренландияДанияКайя КалласКирилл ДмитриевДональд ТрампЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала