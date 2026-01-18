https://ria.ru/20260118/davos-2068661981.html
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT - РИА Новости, 18.01.2026
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT
Повестка дня встречи советников по нацбезопасности западных стран в Давосе в понедельник была скорректирована, чтобы выделить время для обсуждения ситуации... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T23:03:00+03:00
2026-01-18T23:03:00+03:00
2026-01-18T23:25:00+03:00
в мире
давос
гренландия
сша
дональд трамп
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_d4f06a7545430dc58ee7c0538006ff75.jpg
https://ria.ru/20260118/germaniya-2068620488.html
https://ria.ru/20260118/es-2068657919.html
давос
гренландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f15faff3ed71dc43254ae9b85ca9b833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, гренландия, сша, дональд трамп, g7
В мире, Давос, Гренландия, США, Дональд Трамп, G7
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT
FT: в Давосе изменили повестку встречи советников из-за ситуации с Гренландией