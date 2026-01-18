Рейтинг@Mail.ru
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 18.01.2026 (обновлено: 23:25 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/davos-2068661981.html
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT - РИА Новости, 18.01.2026
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT
Повестка дня встречи советников по нацбезопасности западных стран в Давосе в понедельник была скорректирована, чтобы выделить время для обсуждения ситуации... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T23:03:00+03:00
2026-01-18T23:25:00+03:00
в мире
давос
гренландия
сша
дональд трамп
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_d4f06a7545430dc58ee7c0538006ff75.jpg
https://ria.ru/20260118/germaniya-2068620488.html
https://ria.ru/20260118/es-2068657919.html
давос
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f15faff3ed71dc43254ae9b85ca9b833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, гренландия, сша, дональд трамп, g7
В мире, Давос, Гренландия, США, Дональд Трамп, G7
В Давосе изменили повестку встречи из-за Гренландии, сообщает FT

FT: в Давосе изменили повестку встречи советников из-за ситуации с Гренландией

© AP Photo / Markus SchreiberЛоготип Международного экономического форума в Давосе
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Логотип Международного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Повестка дня встречи советников по нацбезопасности западных стран в Давосе в понедельник была скорректирована, чтобы выделить время для обсуждения ситуации вокруг Гренландии на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за острова, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ
Вчера, 16:18
"В понедельник днем ​​в Давосе состоится встреча советников по национальной безопасности из западных стран. Первоначально переговоры должны были быть посвящены Украине ..., но их планы были пересмотрены, чтобы уделить время обсуждению кризиса вокруг Гренландии", - говорится в материале издания
Ранее газета Financial Times писала, что союзники Киева в G7 хотят надавить на президента США Дональда Трампа на встрече в Давосе, чтобы заручиться его поддержкой в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины.
Флаг Евросоюза в отражении дверей - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
Вчера, 22:09
 
В миреДавосГренландияСШАДональд ТрампG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала