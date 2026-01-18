Глава МИД Дании обсудит с коллегами в Европе безопасность Арктики

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ближайшую неделю посетит столицы Норвегии, Великобритании и Швеции, где обсудит с главами МИД безопасность в Арктике, сообщает датский МИД.