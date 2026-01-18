Глава МИД Дании обсудит с коллегами в Европе безопасность Арктики

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ближайшую неделю посетит столицы Норвегии, Великобритании и Швеции, где обсудит с главами МИД безопасность в Арктике, сообщает датский МИД.
"Расмуссен в течение следующих пяти дней посетит три европейские столицы. В воскресенье он посетит Осло, в понедельник министр будет в Лондоне, а в четверг отправится в Стокгольм... Расмуссен встретится со своими коллегами-министрами иностранных дел, главной темой обсуждения станет ситуация с безопасностью в Арктике", - говорится в пресс-релизе датского МИД.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.