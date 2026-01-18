Рейтинг@Mail.ru
Рекордное за 42 года число новобранцев выступило добровольцами при ВС Дании - РИА Новости, 18.01.2026
17:30 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/danija-2068629315.html
Рекордное за 42 года число новобранцев выступило добровольцами при ВС Дании
Рекордное за 42 года число новобранцев выступило добровольцами при ВС Дании - РИА Новости, 18.01.2026
Рекордное за 42 года число новобранцев выступило добровольцами при ВС Дании
Рекордное за 42 года число новобранцев присоединилось к добровольческой военной организации hjemmeværnet ("Хемверн"), оказывающей поддержку вооруженным силам... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:30:00+03:00
2026-01-18T17:30:00+03:00
в мире, дания, гренландия, украина
В мире, Дания, Гренландия, Украина
Рекордное за 42 года число новобранцев выступило добровольцами при ВС Дании

Рекордное за 42 года число новобранцев вступило в "Хемверн"

© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard BergФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg
Флаг Дании. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рекордное за 42 года число новобранцев присоединилось к добровольческой военной организации hjemmeværnet ("Хемверн"), оказывающей поддержку вооруженным силам Дании, в 2025 году, сообщает организация.
Согласно пресс-релизу на сайте "Хемверна", число новобранцев в 2025 году составило 2314 человека, что на 43% больше, чем в позапрошлом году.
"Таким образом, 2025 стал годом, когда в "Хемверне" наблюдался самый крупный прирост к общей численности организации с 1983 года", - говорится в публикации.
По словам одного из новобранцев, многие его знакомые вступили в организацию из-за изменившейся ситуации в сфере безопасности.
Согласно сайту "Хемверна", это добровольческая военная организация, занимающейся поддержкой вооруженных сил Дании и общей готовностью. В ее составе около 43 тысяч ополченцев. В 2019 году "Хемверн" направил на Украину пять инструкторов и одного офицера на обучение примерно 800 украинских солдат.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Вид на Копенгаген
Датский депутат хочет, чтобы гренландцы перестали критиковать Копенгаген
11 января, 20:47
11 января, 20:47
 
