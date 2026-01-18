Рекордное за 42 года число новобранцев выступило добровольцами при ВС Дании

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рекордное за 42 года число новобранцев присоединилось к добровольческой военной организации hjemmeværnet ("Хемверн"), оказывающей поддержку вооруженным силам Дании, в 2025 году, сообщает организация.

Согласно пресс-релизу на сайте "Хемверна", число новобранцев в 2025 году составило 2314 человека, что на 43% больше, чем в позапрошлом году.

"Таким образом, 2025 стал годом, когда в "Хемверне" наблюдался самый крупный прирост к общей численности организации с 1983 года", - говорится в публикации.

По словам одного из новобранцев, многие его знакомые вступили в организацию из-за изменившейся ситуации в сфере безопасности.

Согласно сайту "Хемверна", это добровольческая военная организация, занимающейся поддержкой вооруженных сил Дании и общей готовностью. В ее составе около 43 тысяч ополченцев. В 2019 году "Хемверн" направил на Украину пять инструкторов и одного офицера на обучение примерно 800 украинских солдат.