В Чехове завершили восстановительные работы после коммунальной аварии - РИА Новости, 18.01.2026
23:39 18.01.2026
В Чехове завершили восстановительные работы после коммунальной аварии
В Чехове завершили восстановительные работы после коммунальной аварии - РИА Новости, 18.01.2026
В Чехове завершили восстановительные работы после коммунальной аварии
Восстановительные работы в Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, завершены, котельная работает исправно, сообщил глава муниципального округа Чехов... РИА Новости, 18.01.2026
происшествия
чехов
https://ria.ru/20251230/ramenskoe-2065772477.html
чехов
2026
Новости
происшествия, чехов
Происшествия, Чехов
В Чехове завершили восстановительные работы после коммунальной аварии

В Чехове завершили восстановительные работы после утечки на теплосети

© РИА Новости / Николай Хижняк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Восстановительные работы в Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, завершены, котельная работает исправно, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Ранее он сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позже подачу отопления в дома возобновили. Всего без отопления и горячей воды оставались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения.
"Восстановительные работы все завершены. Сейчас котельная работает исправно, все центральные тепловые пункты запущены", - рассказал Собакин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент в Чехове устраняются технологические нарушения по горячей воде, возникшие при запуске теплообъектов. Отопление подается в полном объеме.
ПроисшествияЧехов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
