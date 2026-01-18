https://ria.ru/20260118/chp-2068663599.html
В Чехове завершили восстановительные работы после коммунальной аварии
Восстановительные работы в Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, завершены, котельная работает исправно, сообщил глава муниципального округа Чехов... РИА Новости, 18.01.2026
В Чехове завершили восстановительные работы после утечки на теплосети
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Восстановительные работы в Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, завершены, котельная работает исправно, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Ранее он сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове
по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позже подачу отопления в дома возобновили. Всего без отопления и горячей воды оставались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения.
"Восстановительные работы все завершены. Сейчас котельная работает исправно, все центральные тепловые пункты запущены", - рассказал Собакин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент в Чехове устраняются технологические нарушения по горячей воде, возникшие при запуске теплообъектов. Отопление подается в полном объеме.