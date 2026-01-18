В Чехове завершили восстановительные работы после коммунальной аварии

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Восстановительные работы в Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, завершены, котельная работает исправно, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Ранее он сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позже подачу отопления в дома возобновили. Всего без отопления и горячей воды оставались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения.

"Восстановительные работы все завершены. Сейчас котельная работает исправно, все центральные тепловые пункты запущены", - рассказал Собакин в своем Telegram-канале.