При сходе поездов с рельс в Испании погибли два человека, сообщила RTVE

По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, передает в воскресенье... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-18T23:21:00+03:00
2026-01-18T23:21:00+03:00
2026-01-19T08:18:00+03:00
