При сходе поездов с рельс в Испании погибли два человека, сообщила RTVE
23:21 18.01.2026 (обновлено: 08:18 19.01.2026)
При сходе поездов с рельс в Испании погибли два человека, сообщила RTVE
По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, передает в воскресенье... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
испания
мадрид
кордова
столкновение поездов в испании
испания
мадрид
кордова
в мире, испания, мадрид, кордова, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Мадрид, Кордова, Столкновение поездов в Испании
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 18 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, передает в воскресенье телерадиокомпания RTVE с ссылкой на источники.
"По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова", - передает телерадиокомпания.
По ее данным, на месте происшествия остаются заблокированные пассажиры, там работают экстренные службы. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией на юге Испании приостановлено.
Как ранее сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif, авария произошла после того, как поезд по маршруту Малага - Мадрид сошел с рельсов и выехал на соседний путь.
