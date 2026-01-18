Рейтинг@Mail.ru
Самосвал снес надземный переход на трассе в Ростовской области
21:29 18.01.2026 (обновлено: 23:18 18.01.2026)
Самосвал снес надземный переход на трассе в Ростовской области
Самосвал снес надземный переход на трассе в Ростовской области
Самосвал снес переходной мост на 929-м километре автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, пострадал водитель, сообщили в региональной... РИА Новости, 18.01.2026
Самосвал снес надземный переход на трассе в Ростовской области

В Ростовской области пострадал водитель, снесший надземный переход на трассе М-4

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв — РИА Новости. Самосвал снес переходной мост на 929-м километре автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, пострадал водитель, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
"Водитель 1979 года рождения, управляя грузовым самосвалом, по предварительным данным, поднятым вверх кузовом зацепил <...> пешеходный мост, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу", — говорится в сообщении.
На трассе перекрыли левую полосу в направлении Ростова-на-Дону. Объезд возможен через 907-й километр с возвращением на 933-й. По правым полосам движение идет в обоих направлениях.
Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий ДТП, их планируют устранить к утру. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
