Самосвал снес надземный переход на трассе в Ростовской области
Самосвал снес надземный переход на трассе в Ростовской области - РИА Новости, 18.01.2026
Самосвал снес надземный переход на трассе в Ростовской области
Самосвал снес переходной мост на 929-м километре автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, пострадал водитель, сообщили в региональной... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:29:00+03:00
2026-01-18T21:29:00+03:00
2026-01-18T23:18:00+03:00
ростовская область
происшествия
россия
гаи
автодор
трасса м-4 "дон"
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ростовская область
россия
трасса м-4 "дон"
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068655669_0:232:451:570_1920x0_80_0_0_7e4c80b76240e0d57d595b1ac4a2ecbc.jpg
