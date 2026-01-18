На Урале возбудили дело против мужчины, избившего подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, избившего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

"По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего на территории горнолыжного комплекса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ , "Хулиганство", – сказал Шульга

По его словам, по делу допрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

По данным региональной прокуратуры, 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге . Во время спуска с горы ребенок наехал на женщину, и она упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и туловищу мальчика, которого впоследствии доставили в больницу с травмами. Как уточнили РИА Новости в городском УМВД, на мужчину написано заявление.

Как ранее написала мама подростка в своем Telegram-канале, виновного ищет полиция, а сын находится в больнице, у него "перелом носа, черепно-мозговая травма, ушибы на руках".