Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили дело против мужчины, избившего подростка - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/chp-2068628469.html
На Урале возбудили дело против мужчины, избившего подростка
На Урале возбудили дело против мужчины, избившего подростка - РИА Новости, 18.01.2026
На Урале возбудили дело против мужчины, избившего подростка
Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, избившего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:25:00+03:00
2026-01-18T17:25:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20260118/sk-2068627426.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале возбудили дело против мужчины, избившего подростка

В Екатеринбурге возбудили дело после избиения подростка в горнолыжном комплексе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, избившего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего на территории горнолыжного комплекса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ, "Хулиганство", – сказал Шульга.
По его словам, по делу допрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.
По данным региональной прокуратуры, 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска с горы ребенок наехал на женщину, и она упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и туловищу мальчика, которого впоследствии доставили в больницу с травмами. Как уточнили РИА Новости в городском УМВД, на мужчину написано заявление.
Как ранее написала мама подростка в своем Telegram-канале, виновного ищет полиция, а сын находится в больнице, у него "перелом носа, черепно-мозговая травма, ушибы на руках".
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений мальчику.
На месте падения снега и наледи на девушку с детской коляской на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком
Вчера, 17:12
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала