На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Мальчик, которого избил мужчина на горке в Екатеринбурге, обратился с травмами в больницу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге . Во время спуска с горы мальчик наехал на женщину, и она упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и туловищу ребенка. Как уточнили РИА Новости в городском УМВД, на мужчину написано заявление.

"По предварительной информации, подростку причинены травмы, для оказания медицинской помощи он обратился в учреждение здравоохранения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прокуратура взяла на контроль поведение доследственной поверки по факту нанесения телесных повреждений мальчику.