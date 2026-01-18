Рейтинг@Mail.ru
На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу
16:38 18.01.2026 (обновлено: 16:47 18.01.2026)
На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу
На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу - РИА Новости, 18.01.2026
На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу
Мальчик, которого избил мужчина на горке в Екатеринбурге, обратился с травмами в больницу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 18.01.2026
происшествия, екатеринбург, новый год
Происшествия, Екатеринбург, Новый год
На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу

В Екатеринбурге избитый мужчиной на горке мальчик обратился в больницу

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Мальчик, которого избил мужчина на горке в Екатеринбурге, обратился с травмами в больницу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного органа, 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска с горы мальчик наехал на женщину, и она упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и туловищу ребенка. Как уточнили РИА Новости в городском УМВД, на мужчину написано заявление.
"По предварительной информации, подростку причинены травмы, для оказания медицинской помощи он обратился в учреждение здравоохранения", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что прокуратура взяла на контроль поведение доследственной поверки по факту нанесения телесных повреждений мальчику.
Как заявляет мама подростка, виновного ищет полиция, а сын находится в больнице. "В результате у него перелом носа, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Многократные ушибы на руках, потому что сын пытался закрыть лицо руками", - написала мама ребенка в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи
Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии
25 апреля 2025, 11:53
 
ПроисшествияЕкатеринбургНовый год
 
 
