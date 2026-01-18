https://ria.ru/20260118/chp-2068623071.html
На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Мальчик, которого избил мужчина на горке в Екатеринбурге, обратился с травмами в больницу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного органа, 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге
. Во время спуска с горы мальчик наехал на женщину, и она упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и туловищу ребенка. Как уточнили РИА Новости в городском УМВД, на мужчину написано заявление.
"По предварительной информации, подростку причинены травмы, для оказания медицинской помощи он обратился в учреждение здравоохранения", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что прокуратура взяла на контроль поведение доследственной поверки по факту нанесения телесных повреждений мальчику.
Как заявляет мама подростка, виновного ищет полиция, а сын находится в больнице. "В результате у него перелом носа, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Многократные ушибы на руках, потому что сын пытался закрыть лицо руками", - написала мама ребенка в своем Telegram-канале.