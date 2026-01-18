Рейтинг@Mail.ru
15:41 18.01.2026
В Улан-Удэ школьников перевели на дистанционное обучение
Все учащиеся первой смены школ Улан-Удэ в понедельник переведены на дистанционное обучение из-за сильных холодов, сообщил городской комитет по образованию.
2026
УЛАН-УДЭ, 18 янв - РИА Новости. Все учащиеся первой смены школ Улан-Удэ в понедельник переведены на дистанционное обучение из-за сильных холодов, сообщил городской комитет по образованию.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (температура наружного воздуха минус 37 - минус 39 градусов по Цельсию), в соответствии с приказом министерства образования и науки Республики Бурятия № 1430 от 24 ноября 2025 года, все обучающиеся 1 смены с 1 по 11 классы переводятся на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 19 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация по обучению второй смены разместят в понедельник в 11.00 (6.00 мск).
Региональный главк МЧС ранее предупредил жителей Бурятии об аномально холодной погоде, которая установится в республике 17-23 января. Отмечалось, что температура воздуха опустится до минус 45 градусов, а на севере региона - до минус 50 градусов.
