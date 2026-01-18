https://ria.ru/20260118/chp-2068614858.html
В Улан-Удэ школьников перевели на дистанционное обучение
В Улан-Удэ школьников перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 18.01.2026
В Улан-Удэ школьников перевели на дистанционное обучение
Все учащиеся первой смены школ Улан-Удэ в понедельник переведены на дистанционное обучение из-за сильных холодов, сообщил городской комитет по образованию. РИА Новости, 18.01.2026
