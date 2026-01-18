В Улан-Удэ школьников перевели на дистанционное обучение

УЛАН-УДЭ, 18 янв - РИА Новости. Все учащиеся первой смены школ Улан-Удэ в понедельник переведены на дистанционное обучение из-за сильных холодов, сообщил городской комитет по образованию.

Отмечается, что информация по обучению второй смены разместят в понедельник в 11.00 (6.00 мск).