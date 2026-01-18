В Чили бушуют лесные пожары

Газета уточняет, что пожары охватили в основном области Ньюбле и Био-Био. Спасательные службы сообщают о 24 очагах возгорания.

"Кордеро подтвердил ... 18 января, что число погибших в результате лесных пожаров, которые охватили регион Био-Био, достигло 16 человек", - говорится в публикации на сайте газеты.