В Чили бушуют лесные пожары

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лесные пожары бушуют в центральной части Чили, в результате не менее 16 человек погибли, сообщает газета Tercera со ссылкой на данные министра гражданской безопасности Чили Луиса Кордеро.
Газета уточняет, что пожары охватили в основном области Ньюбле и Био-Био. Спасательные службы сообщают о 24 очагах возгорания.
"Кордеро подтвердил ... 18 января, что число погибших в результате лесных пожаров, которые охватили регион Био-Био, достигло 16 человек", - говорится в публикации на сайте газеты.
Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) сообщила в соцсети X о том, что президент Чили Габриэль Борич посетит пострадавшие области. Сам Борич ранее объявил в соцсети X "режим катастрофы" в Ньюбле и Био-Био на фоне ситуации с пожарами.
