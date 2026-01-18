Рейтинг@Mail.ru
19:42 18.01.2026
В Чили бушуют лесные пожары
В Чили бушуют лесные пожары
2026-01-18T19:42:00+03:00
2026-01-18T19:42:00+03:00
в мире, чили, габриэль борич
В мире, Чили, Габриэль Борич
В Чили бушуют лесные пожары

В Чили из-за лесных пожаров погибли 16 человек

© REUTERS / Juan GonzalezЛиквидация пожара в Био-Био, Чили
© REUTERS / Juan Gonzalez
Ликвидация пожара в Био-Био, Чили
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лесные пожары бушуют в центральной части Чили, в результате не менее 16 человек погибли, сообщает газета Tercera со ссылкой на данные министра гражданской безопасности Чили Луиса Кордеро.
Газета уточняет, что пожары охватили в основном области Ньюбле и Био-Био. Спасательные службы сообщают о 24 очагах возгорания.
"Кордеро подтвердил ... 18 января, что число погибших в результате лесных пожаров, которые охватили регион Био-Био, достигло 16 человек", - говорится в публикации на сайте газеты.
Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) сообщила в соцсети X о том, что президент Чили Габриэль Борич посетит пострадавшие области. Сам Борич ранее объявил в соцсети X "режим катастрофы" в Ньюбле и Био-Био на фоне ситуации с пожарами.
Пожар из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса
11 января, 17:47
 
В миреЧилиГабриэль Борич
 
 
