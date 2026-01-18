Президент Чехии призвал НАТО использовать союзнические связи

ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. Для решения ситуации с Гренландией необходимо использовать все те возможности, которые предоставляют союзнические связи в НАТО, пока до этого полностью не дошло, заявил в воскресенье на пресс-конференции президент Чехии Петр Павел.

"Ситуация с Гренландией оправданно возбуждает много эмоций. Я считаю, что необходимо использовать все те возможности, которые предоставляют нам союзнические связи. Думаю, что пока до этого полностью не дошло", - сказал Павел

По словам чешского президента, пока идут переговоры в Вашингтоне на уровне делегаций США, Дании и Гренландии, однако НАТО как единое целое еще всерьез данную проблему не обсуждало.

Как полагает Павел, решение вопроса о безопасности арктического пространства как северной части североатлантического пространства в интересах НАТО. Если бы США внесли в НАТО требование об усилении безопасности в регионе, то ясно, что союзники будут готовы адекватно на это реагировать, отметил Павел.

"Я верю в то, что будет найдена возможность разрешить эту проблему стандартным путем и стандартными формами, а не идти путем поиска каких-то нестандартных решений", - подчеркнул чешский президент.