Президент Чехии призвал НАТО использовать союзнические связи - РИА Новости, 18.01.2026
22:12 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/chekhiya-2068658141.html
Президент Чехии призвал НАТО использовать союзнические связи
Президент Чехии призвал НАТО использовать союзнические связи - РИА Новости, 18.01.2026
Президент Чехии призвал НАТО использовать союзнические связи
Для решения ситуации с Гренландией необходимо использовать все те возможности, которые предоставляют союзнические связи в НАТО, пока до этого полностью не... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T22:12:00+03:00
2026-01-18T22:12:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
петр павел
дональд трамп
нато
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg
https://ria.ru/20260118/germaniya-2068651595.html
https://ria.ru/20260118/es-2068657919.html
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, петр павел, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Петр Павел, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле
Президент Чехии призвал НАТО использовать союзнические связи

Павел призвал использовать все возможности для решения проблемы Гренландии

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. Для решения ситуации с Гренландией необходимо использовать все те возможности, которые предоставляют союзнические связи в НАТО, пока до этого полностью не дошло, заявил в воскресенье на пресс-конференции президент Чехии Петр Павел.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Мерц решительно выступил в поддержку Дании
Вчера, 20:59
"Ситуация с Гренландией оправданно возбуждает много эмоций. Я считаю, что необходимо использовать все те возможности, которые предоставляют нам союзнические связи. Думаю, что пока до этого полностью не дошло", - сказал Павел.
По словам чешского президента, пока идут переговоры в Вашингтоне на уровне делегаций США, Дании и Гренландии, однако НАТО как единое целое еще всерьез данную проблему не обсуждало.
Как полагает Павел, решение вопроса о безопасности арктического пространства как северной части североатлантического пространства в интересах НАТО. Если бы США внесли в НАТО требование об усилении безопасности в регионе, то ясно, что союзники будут готовы адекватно на это реагировать, отметил Павел.
"Я верю в то, что будет найдена возможность разрешить эту проблему стандартным путем и стандартными формами, а не идти путем поиска каких-то нестандартных решений", - подчеркнул чешский президент.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Флаг Евросоюза в отражении дверей - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
Вчера, 22:09
 
В миреГренландияСШАДанияПетр ПавелДональд ТрампНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
