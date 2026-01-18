Рейтинг@Mail.ru
В Чехове возобновили подачу отопления - РИА Новости, 18.01.2026
11:39 18.01.2026 (обновлено: 14:04 18.01.2026)
В Чехове возобновили подачу отопления
Подачу отопления в дома возобновили в подмосковном Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. РИА Новости, 18.01.2026
2026
В Чехове возобновили подачу отопления

© Фото : Михаил Собакин/TelegramУстранение аварии на теплосетях в Чехове
Устранение аварии на теплосетях в Чехове
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подачу отопления в дома возобновили в подмосковном Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.
Собакин ранее сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети.
"Мы начали подачу отопления в многоквартирные дома. Все сотрудники управляющих компаний находятся на местах. Для оперативного запуска домов в округ прибыли 22 бригады из Подольска, Каширы, Химок, Ступина и Мытищ", - написал Собакин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что параллельно продолжаются работы на сетях от ЦТП-8 и ЦТП-13. В связи с этим отопление в домах по улицам Дружбы, Московская, Береговая будет запущено чуть позже, после устранения утечки.
Жителям этих домов, по словам Собакина, власти дополнительно доставляют обогреватели и устанавливают тепловые пушки в подъездах.
Заголовок открываемого материала