В Чехове возобновили подачу отопления
В Чехове возобновили подачу отопления - РИА Новости, 18.01.2026
В Чехове возобновили подачу отопления
Подачу отопления в дома возобновили в подмосковном Чехове, где ранее произошла утечка на теплосети, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. РИА Новости, 18.01.2026
В Чехове возобновили подачу отопления
