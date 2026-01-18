https://ria.ru/20260118/bundesver-2068616924.html
Немецкие военные получили внезапный приказ покинуть Гренландию, пишут СМИ
в мире
гренландия
берлин (город)
сша
дональд трамп
дмитрий песков
марко рубио
дания
В мире, Гренландия, Берлин (город), США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Дания, Франция
Немецкие военные получили внезапный приказ покинуть Гренландию, пишут СМИ
Bild: военнослужащие бундесвера получили внезапный приказ покинуть Гренландию
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Военнослужащие бундесвера получили неожиданный приказ покинуть Гренландию, все запланированные мероприятия срочно отменили, сообщил таблоид Bild
со ссылкой на собственные данные.
"Спешный вылет: команда разведывательной миссии бундесвера тайно вылетает из Гренландии
! Bild обнаружил 15 военнослужащих и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули в аэропорту Нуука. Цель — Boeing 737 компании Icelandair", — говорится в публикации.
При этом накануне военных предупредили, что они останутся на острове дольше, чем планировалось.
"Приказ об отъезде поступил из Берлина сегодня рано утром. Никаких объяснений <...> не было дано", — отмечается в статье.
Пресс-секретарь миссии бундесвера пока не ответил на запрос таблоида.
Группа из 13 немецких военнослужащих вылетела в Гренландию в четверг. О таких же планах объявили еще несколько европейских стран, в том числе Дания, Франция
, Швеция, Норвегия
, Финляндия, Великобритания и Словения.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители органов власти выступили против присоединения к США
. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел 10-процентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия
считает, что Гренландия принадлежит Дании.