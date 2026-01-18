Немецкие военные получили внезапный приказ покинуть Гренландию, пишут СМИ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Военнослужащие бундесвера получили неожиданный приказ покинуть Гренландию, все запланированные мероприятия срочно отменили, сообщил таблоид Военнослужащие бундесвера получили неожиданный приказ покинуть Гренландию, все запланированные мероприятия срочно отменили, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственные данные.

"Спешный вылет: команда разведывательной миссии бундесвера тайно вылетает из Гренландии ! Bild обнаружил 15 военнослужащих и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули в аэропорту Нуука. Цель — Boeing 737 компании Icelandair", — говорится в публикации.

При этом накануне военных предупредили, что они останутся на острове дольше, чем планировалось.

"Приказ об отъезде поступил из Берлина сегодня рано утром. Никаких объяснений <...> не было дано", — отмечается в статье.

Пресс-секретарь миссии бундесвера пока не ответил на запрос таблоида.

Группа из 13 немецких военнослужащих вылетела в Гренландию в четверг. О таких же планах объявили еще несколько европейских стран, в том числе Дания, Франция , Швеция, Норвегия , Финляндия, Великобритания и Словения.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь "две собачьи упряжки".

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители органов власти выступили против присоединения к США . Инициатива не получила поддержки и в Европе.

В ответ Трамп ввел 10-процентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".