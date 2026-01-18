Рейтинг@Mail.ru
Немецкие военные получили внезапный приказ покинуть Гренландию, пишут СМИ
18.01.2026
Немецкие военные получили внезапный приказ покинуть Гренландию, пишут СМИ
Немецкие военные получили внезапный приказ покинуть Гренландию, пишут СМИ

Bild: военнослужащие бундесвера получили внезапный приказ покинуть Гренландию

© Getty Images / Sean GallupВоеннослужащие Германии в Нууке, Гренландия
Военнослужащие Германии в Нууке, Гренландия
© Getty Images / Sean Gallup
Военнослужащие Германии в Нууке, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Военнослужащие бундесвера получили неожиданный приказ покинуть Гренландию, все запланированные мероприятия срочно отменили, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственные данные.
"Спешный вылет: команда разведывательной миссии бундесвера тайно вылетает из Гренландии! Bild обнаружил 15 военнослужащих и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули в аэропорту Нуука. Цель — Boeing 737 компании Icelandair", — говорится в публикации.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
При этом накануне военных предупредили, что они останутся на острове дольше, чем планировалось.
"Приказ об отъезде поступил из Берлина сегодня рано утром. Никаких объяснений <...> не было дано", — отмечается в статье.
Пресс-секретарь миссии бундесвера пока не ответил на запрос таблоида.
Группа из 13 немецких военнослужащих вылетела в Гренландию в четверг. О таких же планах объявили еще несколько европейских стран, в том числе Дания, Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания и Словения.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В РВИО рассказали, чем может закончиться желание США приобрести Гренландию
Вчера, 08:33

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители органов власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел 10-процентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияБерлин (город)СШАДональд ТрампДмитрий ПесковМарко РубиоДанияФранция
 
 
