В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана - РИА Новости, 18.01.2026
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана
Козловой кран рухнул на территории Бугульминского механического завода, выпавшая из кабины женщина-крановщик получила травмы, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 18.01.2026
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана
КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Козловой кран рухнул на территории Бугульминского механического завода, выпавшая из кабины женщина-крановщик получила травмы, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительным данным, 18 января около 12.30 в Бугульминском механическом заводе на улице Ленина при производстве работ с использованием крана 63-летняя женщина выпала из кабины, получив травмы", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров. Организована проверка соблюдения требований охраны труда.