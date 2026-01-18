Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 18.01.2026 (обновлено: 17:51 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/bugulma-2068628970.html
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана - РИА Новости, 18.01.2026
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана
Козловой кран рухнул на территории Бугульминского механического завода, выпавшая из кабины женщина-крановщик получила травмы, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:28:00+03:00
2026-01-18T17:51:00+03:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068629180_11:0:1259:702_1920x0_80_0_0_308341310d4457f9d47e7887f1d187ee.jpg
https://ria.ru/20250628/kran-2026000623.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068629180_260:0:1196:702_1920x0_80_0_0_3396689de8c4965594ffd6b3b133a6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане 63-летняя работница выжила при падении крана

В Татарстане 63-летняя женщина-крановщик пострадала при падении крана

© Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramКозловой кран упал в Бугульминском механическом заводе в Татарстане
Козловой кран упал в Бугульминском механическом заводе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
Козловой кран упал в Бугульминском механическом заводе в Татарстане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Козловой кран рухнул на территории Бугульминского механического завода, выпавшая из кабины женщина-крановщик получила травмы, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительным данным, 18 января около 12.30 в Бугульминском механическом заводе на улице Ленина при производстве работ с использованием крана 63-летняя женщина выпала из кабины, получив травмы", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров. Организована проверка соблюдения требований охраны труда.
Кран упал на крышу дома в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Бурятии подъемный кран рухнул на жилой дом
28 июня 2025, 12:00
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала