В Британии призвали отменить визит короля Карла III в США из-за Трампа

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Член парламента Великобритании Саймон Хоар призвал отменить государственный визит британского короля Карла III в США на фоне действий американского президента Дональда Трампа.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Предстоящий государственный визит короля в США должен быть отменён. Цивилизованный мир больше не может мириться с Трампом. Он гангстер-пират", - написал Хоар в соцсети Х.
Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщала, что король Великобритании Карл III посетит США в 2026 году, визит станет первым для правящего монарха со времен поездки бывшей королевы Елизаветы II в 2007 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.