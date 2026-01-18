Рейтинг@Mail.ru
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/britaniya-2068573655.html
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России - РИА Новости, 18.01.2026
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России
Руководству Британии, собирающемуся передать Украине новые ракеты, стоит серьезнее относиться к России, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:52:00+03:00
2026-01-18T06:52:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068561912.html
https://ria.ru/20260118/zelenskiy-2068565914.html
https://ria.ru/20260118/makron-2068567200.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России

Полковник Макгрегор призвал Британию серьезно относиться к России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководству Британии, собирающемуся передать Украине новые ракеты, стоит серьезнее относиться к России, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, если русских спровоцировать, они ответят. И британцам нужно серьезно оценить их хрупкость, их уязвимость", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной передаче Киеву новых баллистических ракет британского производства.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе
01:28
По его словам, Соединенному Королевству не стоит ожидать, что целью ответного удара станет Лондон. Ответ будет более продуманным, считает отставной военный.
"Есть много военных объектов, которые находятся в зоне поражения, и будут полностью сметены", — заключил Макгрегор.
Издание Daily Mail 14 января сообщило, что Британия планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Прямое уничтожение": на Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
03:18
Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям­­, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того, система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возможное использование Киевом британских ракетных вооружений для ударов вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
04:13
 
В миреУкраинаРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала