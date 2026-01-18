https://ria.ru/20260118/britaniya-2068573655.html
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России - РИА Новости, 18.01.2026
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России
Руководству Британии, собирающемуся передать Украине новые ракеты, стоит серьезнее относиться к России, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:52:00+03:00
2026-01-18T06:52:00+03:00
2026-01-18T06:52:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068561912.html
https://ria.ru/20260118/zelenskiy-2068565914.html
https://ria.ru/20260118/makron-2068567200.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
"Будут сметены": в США резко высказались об ответе России
Полковник Макгрегор призвал Британию серьезно относиться к России
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Руководству Британии, собирающемуся передать Украине новые ракеты, стоит серьезнее относиться к России, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил
полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, если русских спровоцировать, они ответят. И британцам нужно серьезно оценить их хрупкость, их уязвимость", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной передаче Киеву
новых баллистических ракет британского производства.
По его словам, Соединенному Королевству не стоит ожидать, что целью ответного удара станет Лондон
. Ответ будет более продуманным, считает отставной военный.
"Есть много военных объектов, которые находятся в зоне поражения, и будут полностью сметены", — заключил Макгрегор.
Издание Daily Mail 14 января сообщило, что Британия планирует передать Украине
новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того, система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возможное использование Киевом британских ракетных вооружений для ударов вглубь территории России
лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями.