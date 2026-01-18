Рейтинг@Mail.ru
В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/britaniya-2068573490.html
В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии
В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии
Поддержка Россией Дании по вопросу принадлежности Гренландии спутала все карты критикам Москвы, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:48:00+03:00
2026-01-18T06:48:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
александр меркурис
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068564323.html
https://ria.ru/20260118/finlyandiya-2068569459.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, александр меркурис, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Александр Меркурис, Удары США по Венесуэле
В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии

Меркурис: позиция России по Гренландии спутала карты критикам Москвы

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поддержка Россией Дании по вопросу принадлежности Гренландии спутала все карты критикам Москвы, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Нет никаких сомнений, что это вызывает беспокойство в Европе, ведь там уже готовы ради сохранения союза с США пожертвовать Гренландией, и тут Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права, спутав все карты", — сказал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа
02:39
По словам эксперта, президент США Дональд Трамп уже твердо решился присоединить Гренландию, и мало кто его может переубедить.
Хозяин Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа
05:22
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампАлександр МеркурисУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала