В Беслане восстановили теплоснабжение в доме, поврежденном обломками БПЛА
16:06 18.01.2026
В Беслане восстановили теплоснабжение в доме, поврежденном обломками БПЛА
В Беслане восстановили теплоснабжение в доме, поврежденном обломками БПЛА
В Беслане восстановили теплоснабжение в доме, поврежденном обломками БПЛА

ПЯТИГОРСК, 18 янв – РИА Новости. Специалисты восстановили теплоснабжение в доме, поврежденном обломками БПЛА в Беслане, сообщила пресс-служба предприятия водоснабжения и водоотведения Северной Осетии.
В воскресенье утром глава республики Сергей Меняйло сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, экстренно были эвакуированы 70 человек. Руководитель региона уточнил, что в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.
"В квартирах было нарушено теплоснабжение, на данный момент отопление удалось восстановить. Специалисты продолжают работу по расчистке территории и ремонту кровли", – сообщил главный инженер ГУП "Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения" Мурад Кулов.
Более 100 сотрудников водоканала работают над ликвидацией последствий падения обломков БПЛА. В пресс-службе отметили, что на месте событий находится автобус, оборудованный под мобильную столовую.
"На улице – мороз, в автобусе-столовой специалисты коммунальных служб могут согреться, чтобы вновь приступить к работе", – сообщили в пресс-службе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
