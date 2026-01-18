https://ria.ru/20260118/bpla-2068619174.html
В Беслане восстановили теплоснабжение в доме, поврежденном обломками БПЛА
ПЯТИГОРСК, 18 янв – РИА Новости. Специалисты восстановили теплоснабжение в доме, поврежденном обломками БПЛА в Беслане, сообщила пресс-служба предприятия водоснабжения и водоотведения Северной Осетии.
В воскресенье утром глава республики Сергей Меняйло
сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане
, экстренно были эвакуированы 70 человек. Руководитель региона уточнил, что в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.
"В квартирах было нарушено теплоснабжение, на данный момент отопление удалось восстановить. Специалисты продолжают работу по расчистке территории и ремонту кровли", – сообщил главный инженер ГУП "Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения" Мурад Кулов.
Более 100 сотрудников водоканала работают над ликвидацией последствий падения обломков БПЛА. В пресс-службе отметили, что на месте событий находится автобус, оборудованный под мобильную столовую.
"На улице – мороз, в автобусе-столовой специалисты коммунальных служб могут согреться, чтобы вновь приступить к работе", – сообщили в пресс-службе.