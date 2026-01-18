https://ria.ru/20260118/bpla-2068575102.html
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане - РИА Новости, 18.01.2026
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане
В Беслане обломки дрона упали на крышу жилой пятиэтажки, пострадал один человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
беслан
сергей меняйло
вооруженные силы украины
происшествия
беслан
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане
В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки, пострадал один человек