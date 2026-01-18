Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как защититься при утечках паролей
15:09 18.01.2026
Россиянам рассказали, как защититься при утечках паролей
Сервисы не могут гарантировать полной защиты от утечек данных, поэтому россиянам следует внимательнее относиться к созданию паролей для своих аккаунтов
2026-01-18T15:09:00+03:00
2026-01-18T15:09:00+03:00
технологии
2026
технологии
Технологии
Россиянам рассказали, как защититься при утечках паролей

РИА Новости: автозаполнение в браузере и легкие пароли повышают риск взлома

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сервисы не могут гарантировать полной защиты от утечек данных, поэтому россиянам следует внимательнее относиться к созданию паролей для своих аккаунтов и соблюдать ряд правил, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Если вы пользуетесь сервисом, значит, доверяете ему хранение паролей и принимаете его условия. Но от утечек на 100% не застрахован ни один сервис. Однако можно повысить безопасность вашей личной информации, даже если утечка данных сервиса действительно произошла", - отметили в компании.
Как рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин, прежде всего, стоит отказаться от простых комбинаций пароля с датами, именами и другой личной информацией, которую злоумышленники могут найти в публичных источниках и утечках данных. Для каждого сервиса нужно придумывать свой уникальный и сложный пароль: если он утечет, злоумышленники не смогут воспользоваться им в других сервисах. Кроме того, следует использовать двухфакторную аутентификацию - так, хакер не сможет зайти в аккаунт, даже если узнает пароль.
Золотухин также советует отключить автозаполнение паролей в браузере и синхронизацию аккаунтов на разных устройствах. "Если у вас включена синхронизация аккаунта, то при компрометации одного устройства злоумышленники автоматически могут получить несанкционированный доступ к данным другого устройства", - объяснил он.
По словам руководителя отдела исследования и мониторинга андеграунда департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 Лады Крюковой, не стоит доверять сервисам по проверке утечек. Такие ресурсы сохраняют у себя действия и данные пользователей, обратившихся за проверкой. И даже если пароля не было в базе компрометаций, он может стать известен посторонним. Эксперт посоветовала не регистрироваться на внешних сервисах без необходимости - это могут быть фишинговые ресурсы, с помощью которых злоумышленники могут попытаться узнать пароль, или сервисы с низким уровнем защиты данных.
Технологии
 
 
