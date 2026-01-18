Россиянам рассказали, как защититься при утечках паролей

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сервисы не могут гарантировать полной защиты от утечек данных, поэтому россиянам следует внимательнее относиться к созданию паролей для своих аккаунтов и соблюдать ряд правил, рассказали РИА Новости в компании F6.

"Если вы пользуетесь сервисом, значит, доверяете ему хранение паролей и принимаете его условия. Но от утечек на 100% не застрахован ни один сервис. Однако можно повысить безопасность вашей личной информации, даже если утечка данных сервиса действительно произошла", - отметили в компании.

Как рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин, прежде всего, стоит отказаться от простых комбинаций пароля с датами, именами и другой личной информацией, которую злоумышленники могут найти в публичных источниках и утечках данных. Для каждого сервиса нужно придумывать свой уникальный и сложный пароль: если он утечет, злоумышленники не смогут воспользоваться им в других сервисах. Кроме того, следует использовать двухфакторную аутентификацию - так, хакер не сможет зайти в аккаунт, даже если узнает пароль.

Золотухин также советует отключить автозаполнение паролей в браузере и синхронизацию аккаунтов на разных устройствах. "Если у вас включена синхронизация аккаунта, то при компрометации одного устройства злоумышленники автоматически могут получить несанкционированный доступ к данным другого устройства", - объяснил он.