ПВО за сутки уничтожила два БПЛА над Орловской областью
Силы ПВО уничтожили за сутки два БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орловская область
орловская область, безопасность, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
