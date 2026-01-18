Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки уничтожила два БПЛА над Орловской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 18.01.2026
ПВО за сутки уничтожила два БПЛА над Орловской областью
ПВО за сутки уничтожила два БПЛА над Орловской областью - РИА Новости, 18.01.2026
ПВО за сутки уничтожила два БПЛА над Орловской областью
Силы ПВО уничтожили за сутки два БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орловская область
орловская область, безопасность, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПВО за сутки уничтожила два БПЛА над Орловской областью

Силы ПВО за сутки уничтожили два БПЛА над Орловской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Панцирь"
ЗРК Панцирь
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за сутки два БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены два вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале.
Он отметил, что на местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области
06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБезопасностьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
