ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.

Бойцы сбили 23 беспилотника в Белгородской области, 13 – в Брянской, по шесть – в Ростовской области и Северной Осетии-Алания. По четыре дрона уничтожили в Астраханской и Волгоградской областях, два — в Курской, по одному — в Воронежской, Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и акватории Азовского моря.