ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 18.01.2026 (обновлено: 07:43 18.01.2026)
ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.01.2026
ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над 11 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
безопасность, россия, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область
ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 63 украинских беспилотника

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ПВО за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над 11 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 23 беспилотника в Белгородской области, 13 – в Брянской, по шесть – в Ростовской области и Северной Осетии-Алания. По четыре дрона уничтожили в Астраханской и Волгоградской областях, два — в Курской, по одному — в Воронежской, Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и акватории Азовского моря.
Как сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в Беслане обломки БПЛА упали на крышу жилой пятиэтажки, эвакуировали 70 человек, один человек пострадал.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБрянская область
 
 
