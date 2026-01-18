https://ria.ru/20260118/bespilotniki-2068575959.html
ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над 11 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T07:35:00+03:00
2026-01-18T07:35:00+03:00
2026-01-18T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20260118/ataka-2068572838.html
россия
белгородская область
брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область
Силы ПВО ночью уничтожили 63 украинских беспилотника
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ПВО за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над 11 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 23 беспилотника в Белгородской области, 13 – в Брянской, по шесть – в Ростовской области и Северной Осетии-Алания. По четыре дрона уничтожили в Астраханской и Волгоградской областях, два — в Курской, по одному — в Воронежской, Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и акватории Азовского моря.
Как сообщил
в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в Беслане обломки БПЛА упали на крышу жилой пятиэтажки, эвакуировали 70 человек, один человек пострадал.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.