Обломки БПЛА, упавшие на дом в Беслане, не повредили несущие конструкции

ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА не повредили несущие конструкции жилого дома в Беслане, в ближайшее время будет проведен ремонт кровли здания, сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

"По результатам проведенного обследования было установлено повреждение крыши многоэтажного дома и остекления оконных проемов. Возгорания здания не произошло, несущие конструкции не повреждены... Осуществляется уборка мусора, утепление здания. В ближайшее время планируется проведение ремонта кровли здания", - сообщил Томаев.