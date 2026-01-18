Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА, упавшие на дом в Беслане, не повредили несущие конструкции - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 18.01.2026 (обновлено: 16:06 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/beslan-2068619027.html
Обломки БПЛА, упавшие на дом в Беслане, не повредили несущие конструкции
Обломки БПЛА, упавшие на дом в Беслане, не повредили несущие конструкции - РИА Новости, 18.01.2026
Обломки БПЛА, упавшие на дом в Беслане, не повредили несущие конструкции
Обломки БПЛА не повредили несущие конструкции жилого дома в Беслане, в ближайшее время будет проведен ремонт кровли здания, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:04:00+03:00
2026-01-18T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беслан
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068583466_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b1f3add4355497ae30339c1e1b1e491c.jpg
https://ria.ru/20260117/bpl-2068521194.html
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068583466_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_06c9671ef207734c0c704ad7b8078c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беслан, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беслан, Сергей Меняйло
Обломки БПЛА, упавшие на дом в Беслане, не повредили несущие конструкции

Обломки БПЛА не повредили несущие конструкции жилого дома в Беслане

© Фото : МинЖКХ РСО-Алания/Telegram Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане
 Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : МинЖКХ РСО-Алания/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА не повредили несущие конструкции жилого дома в Беслане, в ближайшее время будет проведен ремонт кровли здания, сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.
В воскресенье утром глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, экстренно были эвакуированы 70 человек. Он уточнил, что в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.
"По результатам проведенного обследования было установлено повреждение крыши многоэтажного дома и остекления оконных проемов. Возгорания здания не произошло, несущие конструкции не повреждены... Осуществляется уборка мусора, утепление здания. В ближайшее время планируется проведение ремонта кровли здания", - сообщил Томаев.
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд
17 января, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБесланСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала