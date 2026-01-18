Обломки БПЛА, упавшие на дом в Беслане, не повредили несущие конструкции

ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА не повредили несущие конструкции жилого дома в Беслане, в ближайшее время будет проведен ремонт кровли здания, сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.
В воскресенье утром глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, экстренно были эвакуированы 70 человек. Он уточнил, что в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.
"По результатам проведенного обследования было установлено повреждение крыши многоэтажного дома и остекления оконных проемов. Возгорания здания не произошло, несущие конструкции не повреждены... Осуществляется уборка мусора, утепление здания. В ближайшее время планируется проведение ремонта кровли здания", - сообщил Томаев.
