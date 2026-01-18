https://ria.ru/20260118/beslan-2068586061.html
В Беслане три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом
Три человека, среди которых есть дети, пострадали при падении обломков дрона на жилой дом в Беслане, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 18.01.2026
беслан
