10:16 18.01.2026 (обновлено: 15:09 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/beslan-2068586061.html
В Беслане три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом
Три человека, среди которых есть дети, пострадали при падении обломков дрона на жилой дом в Беслане, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:16:00+03:00
2026-01-18T15:09:00+03:00
беслан
сергей меняйло
происшествия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068583466_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b1f3add4355497ae30339c1e1b1e491c.jpg
https://ria.ru/20260118/beslan-2068608402.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
беслан
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
беслан, сергей меняйло, происшествия, вооруженные силы украины, в мире
Беслан, Сергей Меняйло, Происшествия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Беслане 3 человека пострадали при падении обломков БПЛА на пятиэтажку

© Фото : МинЖКХ РСО-Алания/Telegram Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане
 Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : МинЖКХ РСО-Алания/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Три человека, среди которых есть дети, пострадали при падении обломков дрона на жилой дом в Беслане, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь", — написал он.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Об инциденте Меняйло сообщил сегодня утром. Из поврежденного дома эвакуировали 70 человек. На месте работают аварийные службы.
По данным Минобороны, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили шесть беспилотников над территорией Северной Осетии.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БесланСергей МеняйлоПроисшествияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала