ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 18.01.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 20 муниципалитетов Белгородской области более 160 беспилотниками, за медицинской помощью обратились два мирных... РИА Новости, 18.01.2026
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки атаковали более 20 муниципалитетов Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 20 муниципалитетов Белгородской области более 160 беспилотниками, за медицинской помощью обратились два мирных жителя, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и зафиксированы атаки 164 БПЛА, из них 132 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 15 частных домовладениях, объекте инфраструктуры и 14 транспортных средствах.
"В Белгородском округе… совершены атаки 35 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. Также над округом сбиты две воздушные цели. В селе Таврово в результате детонации беспилотника ранен мужчина… В Шебекинском округесело Белянка и хутор Стадников атакованы по одному FPV-дрону... По селу Мешковое выпущен один боеприпас. Также над округом сбиты и подавлены 9 беспилотников. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина, пострадавший от детонации дрона в районе села Зиборовка 16 января. У него диагностировали баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Валуйскому и Грайворонскому округам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 21 БПЛА, 6 из которых сбиты, в Краснояружском округе по 9 населенным пунктам выпущено 46 боеприпасов и совершены атаки 17 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, Волоконовский и Губкинский округа атакованы двумя дронами, также над ними сбиты 22 БПЛА. Над Белгородом, Алексеевским, Борисовским, Ивнянским, Корочанским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Ракитянским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 56 беспилотников, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Беслане три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом
Вчера, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
