ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками

Он добавил, что по Валуйскому и Грайворонскому округам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 21 БПЛА, 6 из которых сбиты, в Краснояружском округе по 9 населенным пунктам выпущено 46 боеприпасов и совершены атаки 17 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, Волоконовский и Губкинский округа атакованы двумя дронами, также над ними сбиты 22 БПЛА. Над Белгородом, Алексеевским, Борисовским, Ивнянским, Корочанским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Ракитянским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 56 беспилотников, уточнил губернатор.