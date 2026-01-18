Пассажиры севшего в Барнауле самолета вылетят в Кемерово другим бортом

КЕМЕРОВО, 18 янв – РИА Новости. Пассажиры севшего в Барнауле самолета из-за технической неисправности вылетят в Кемерово ориентировочно в 21.55 (17.55 мск) другим бортом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
Ранее транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, в воскресенье в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула. Проводится проверка. Свою проверку организовали и следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Сочи в Кемерово, приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. На борту находились 148 человек. Всех пассажиров разместили в гостинице аэропорта города Барнаула. Обеспечили питьем и питанием. Ориентировочное время вылета в Кемерово 21.55 часа местного времени (17.55 мск). Самолет временно отстранили от эксплуатации. Пассажиры полетят в Кемерово другим бортом, который направят из Санкт-Петербурга", – написал Середюк.
Глава Кузбасса добавил, что из-за возникшей ситуации изменилось и время вылета рейса Кемерово-Сочи. Предварительно оно запланировано на 22.50 (18.50 мск).