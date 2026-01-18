https://ria.ru/20260118/ataka-2068572838.html
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 18.01.2026
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области
Воздушная атака отражена ночью в двух районах в Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
юрий слюсарь
ростовская область
каменск-шахтинский
происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили воздушную атаку в двух районах в Ростовской области