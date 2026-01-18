ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области

"Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах - Милютинском и городе Каменск-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется", - написал Слюсарь в Telegram-канале.