Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ataka-2068572838.html
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 18.01.2026
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области
Воздушная атака отражена ночью в двух районах в Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:37:00+03:00
2026-01-18T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
https://ria.ru/20260118/opasnost-2068571526.html
ростовская область
каменск-шахтинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила воздушную атаку в Ростовской области

Силы ПВО ночью отразили воздушную атаку в двух районах в Ростовской области

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Воздушная атака отражена ночью в двух районах в Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах - Милютинском и городе Каменск-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Тульской области объявили ракетную опасность
06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьКаменск-ШахтинскийЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала