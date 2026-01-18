Рейтинг@Mail.ru
Астрофизик оценил вероятность встречи землян с инопланетянами
Наука
 
15:18 18.01.2026
Астрофизик оценил вероятность встречи землян с инопланетянами
Астрофизик оценил вероятность встречи землян с инопланетянами
Астрофизик оценил вероятность встречи землян с инопланетянами
Вероятность встречи землян с инопланетянами на текущем этапе развития технологий составляет 0%, заявил РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
Земля
2026
1920
1920
true
Астрофизик оценил вероятность встречи землян с инопланетянами

Астрофизик Язев: вероятность встречи с инопланетянами составляет ноль процентов

© NASA / Jessica Meir Вид на Землю с борта МКС
ИРКУТСК, 18 янв - РИА Новости. Вероятность встречи землян с инопланетянами на текущем этапе развития технологий составляет 0%, заявил РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
Ранее американский миллиардер Илон Маск рассказал, что цель работы его компании SpaceX - путешествия в другие звездные системы, где человечество сможет встретить инопланетян.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС
28 февраля 2025, 17:29
"Возможность встречи землян с инопланетянами на текущем этапе развития технологий составляет 0%. Но это не отрицает факт существования жизни на других планетах, которых во Вселенной гигантское количество. Даже крошечная доля планет, где есть условия для жизни, дает шанс, что где-то она есть", - сказал Сергей Язев.
По его словам, базовая идея о возможности существования жизни на других планетах за истекшее столетие мало изменилась. Открытия планет у других звезд, сделанные на протяжении последних десятилетий, показывают, что на них нет условий для жизни типа земной – там может отсутствовать атмосфера, вода, где-то нет твердой поверхности, а где-то очень холодно, или слишком жарко. Но при этом в космосе обнаружены разнообразные органические соединения и даже аминокислоты, которые являются строительным материалом для белков. Их обнаруживают в метеоритах, на кометах, в межзвездных газопылевых облаках.
"Это значит, что в космосе полно вещества, из которого может быть построена жизнь. Но как происходит ее зарождение, для науки остается загадкой", - добавил ученый.
Идею создания космических кораблей, способных доставить человека в другие звездные системы на данном историческом этапе он оценил, как абсолютно нереалистичную, отметив, что планеты, где, возможно, существуют условия для жизни, находятся "на чудовищно больших" расстояниях от Земли. При любых технологиях полеты оттуда и туда займут миллионы лет, что напрочь лишает смысла такие проекты, считает ученый.
МКС
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС
26 ноября 2025, 16:19
 
Наука Земля Сергей Язев Илон Маск SpaceX
 
 
