Астрофизик оценил вероятность встречи землян с инопланетянами

По его словам, базовая идея о возможности существования жизни на других планетах за истекшее столетие мало изменилась. Открытия планет у других звезд, сделанные на протяжении последних десятилетий, показывают, что на них нет условий для жизни типа земной – там может отсутствовать атмосфера, вода, где-то нет твердой поверхности, а где-то очень холодно, или слишком жарко. Но при этом в космосе обнаружены разнообразные органические соединения и даже аминокислоты, которые являются строительным материалом для белков. Их обнаруживают в метеоритах, на кометах, в межзвездных газопылевых облаках.