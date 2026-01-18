https://ria.ru/20260118/armeniya-2068614181.html
В Армении объявившего голодовку оппозиционера перевели из тюрьмы в больницу
В Армении объявившего голодовку оппозиционера перевели из тюрьмы в больницу
2026-01-18T15:38:00+03:00
2026-01-18T15:38:00+03:00
2026-01-18T15:38:00+03:00
ЕРЕВАН, 18 янв - РИА Новости. Объявившего в Армении десять дней назад голодовку оппозиционера Нарека Самсоняна перевезли в воскресенье из тюрьмы в больницу, сообщил его адвокат Рубен Меликян.
По словам адвоката, Самсонян по телефону сообщил, что по результатам медицинского обследования выяснилось, что частота сердечных сокращений у него значительно выше нормы, в связи с чем вызвали скорую помощь.
"Бригада скорой помощи решила перевезти Нарека в медицинский центр "Эчмиадзин"… Напоминаю, что сегодня 10-й день голодовки политзаключенного Нарека Самсоняна. У него диагностированы серьезные проблемы со здоровьем", - написал Меликян в соцсети Facebook
*.
Два армянских оппозиционера, Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного YouTube-канала, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна.
В начале января суд в Ереване
продлил арест оппозиционеров на три месяца.
Ранее Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна
на принадлежащем им канал, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская