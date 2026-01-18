В Армении объявившего голодовку оппозиционера перевели из тюрьмы в больницу

ЕРЕВАН, 18 янв - РИА Новости. Объявившего в Армении десять дней назад голодовку оппозиционера Нарека Самсоняна перевезли в воскресенье из тюрьмы в больницу, сообщил его адвокат Рубен Меликян.

По словам адвоката, Самсонян по телефону сообщил, что по результатам медицинского обследования выяснилось, что частота сердечных сокращений у него значительно выше нормы, в связи с чем вызвали скорую помощь.

"Бригада скорой помощи решила перевезти Нарека в медицинский центр "Эчмиадзин"… Напоминаю, что сегодня 10-й день голодовки политзаключенного Нарека Самсоняна. У него диагностированы серьезные проблемы со здоровьем", - написал Меликян в соцсети Facebook *.

Два армянских оппозиционера, Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного YouTube-канала, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна.

В начале января суд в Ереване продлил арест оппозиционеров на три месяца.