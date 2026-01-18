https://ria.ru/20260118/apl-2068654726.html
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа
"Астон Вилла" уступила "Эвертону" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T21:38:00+03:00
2026-01-18T21:38:00+03:00
2026-01-18T21:38:00+03:00
футбол
спорт
бирмингем
унаи эмери
астон вилла
кристал пэлас
эвертон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907773400_0:93:852:572_1920x0_80_0_0_430e826d677ec932327c1836cad10d28.jpg
https://ria.ru/20260114/futbol-2067858629.html
бирмингем
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907773400_0:100:852:739_1920x0_80_0_0_39efd037c6d196f14ddc2b80cdad26c5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бирмингем, унаи эмери, астон вилла, кристал пэлас, эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Бирмингем, Унаи Эмери, Астон Вилла, Кристал Пэлас, Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа
"Астон Вилла" уступила "Эвертону"