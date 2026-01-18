Рейтинг@Mail.ru
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа
Футбол
 
21:38 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/apl-2068654726.html
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа
"Астон Вилла" уступила "Эвертону" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T21:38:00+03:00
2026-01-18T21:38:00+03:00
https://ria.ru/20260114/futbol-2067858629.html
спорт, бирмингем, унаи эмери, астон вилла, кристал пэлас, эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Бирмингем, Унаи Эмери, Астон Вилла, Кристал Пэлас, Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Астон Вилла" потерпела первое домашнее поражение с августа

"Астон Вилла" уступила "Эвертону"

© Фото : Пресс-служба клуба "Астон Вилла"Унаи Эмери
Унаи Эмери - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Пресс-служба клуба "Астон Вилла"
Унаи Эмери. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Астон Вилла" уступила "Эвертону" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 59-й минуте забил Тьерно Барри.
Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"
14 января, 16:42
Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"
14 января, 16:42
Это поражение стало первым для "Астон Виллы" на своем поле с августа 2025 года, когда клуб уступил лондонскому "Кристал Пэлас" (0:3). С тех пор команда Унаи Эмери выиграла 11 домашних матчей подряд в различных турнирах.
"Астон Вилла" с 43 очками занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Эвертон" (32 очка) идет 10-м.
В другом матче дня идущий на последнем, 20-м месте "Вулверхэмптон" сыграл дома вничью с "Ньюкаслом" (0:0).
18 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Астон Вилла
0 : 1
Эвертон
59‎’‎ • Thierno Barry
Футбол Спорт Бирмингем Унаи Эмери Астон Вилла Кристал Пэлас Эвертон АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
