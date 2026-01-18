Рейтинг@Mail.ru
Анохин: Смоленская область вводит новые меры поддержки семей в 2026 году
Смоленская область
Смоленская область
 
17:22 18.01.2026
Анохин: Смоленская область вводит новые меры поддержки семей в 2026 году
Анохин: Смоленская область вводит новые меры поддержки семей в 2026 году - РИА Новости, 18.01.2026
Анохин: Смоленская область вводит новые меры поддержки семей в 2026 году
В рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" в Смоленской области с 2025 года реализуется комплекс мер, также в 2026 году продолжится... РИА Новости, 18.01.2026
смоленская область
василий анохин
https://ria.ru/20260115/anokhin-2068173795.html
Новости
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: Смоленская область вводит новые меры поддержки семей в 2026 году

Смоленская область продолжит реализацию программы по повышению рождаемости

© РИА Новости / Михаил Метцель
Василий Анохин
Василий Анохин
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" в Смоленской области с 2025 года реализуется комплекс мер, также в 2026 году продолжится реализация программы по повышению рождаемости и вводятся новые меры поддержки семей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Системно и комплексно работаем над вопросами повышения рождаемости и поддержки семей. Студенческие, молодые, многодетные и другие семьи на каждом этапе взросления ребенка должны видеть и чувствовать нашу заботу", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
И добавил, что в рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" с 2025 года реализуется комплекс мер, которые остаются актуальными и в этом году. В женских консультациях развиваются службы сопровождения, где будущих родителей консультируют и помогают подготовиться к рождению ребенка. Семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут получить помощь в погашении ипотеки – выплата может быть различной и составлять сумму до 1 миллиона рублей. В регионе продолжается программа бесплатной подготовки к процедуре ЭКО.
"В 2026 году продолжаем реализацию программы по повышению рождаемости и вводим новые меры поддержки семей", — написал губернатор.
Так, беременным студенткам, вставшим на учет, будет назначена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Молодые семьи при рождении третьего или последующего ребенка, получат выплату в размере 300 тысяч рублей. Семьи, в которых родится третий или последующий ребенок, смогут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе.
"Все эти меры призваны помочь родителям уверенно планировать свое будущее и создавать необходимые условия для воспитания детей", — заключил Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Василий Анохин назвал одну из ключевых задач Смоленской области
15 января, 20:33
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
