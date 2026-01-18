Анохин: Смоленская область вводит новые меры поддержки семей в 2026 году

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" в Смоленской области с 2025 года реализуется комплекс мер, также в 2026 году продолжится реализация программы по повышению рождаемости и вводятся новые меры поддержки семей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Системно и комплексно работаем над вопросами повышения рождаемости и поддержки семей. Студенческие, молодые, многодетные и другие семьи на каждом этапе взросления ребенка должны видеть и чувствовать нашу заботу", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

И добавил, что в рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" с 2025 года реализуется комплекс мер, которые остаются актуальными и в этом году. В женских консультациях развиваются службы сопровождения, где будущих родителей консультируют и помогают подготовиться к рождению ребенка. Семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут получить помощь в погашении ипотеки – выплата может быть различной и составлять сумму до 1 миллиона рублей. В регионе продолжается программа бесплатной подготовки к процедуре ЭКО.

"В 2026 году продолжаем реализацию программы по повышению рождаемости и вводим новые меры поддержки семей", — написал губернатор.

Так, беременным студенткам, вставшим на учет, будет назначена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Молодые семьи при рождении третьего или последующего ребенка, получат выплату в размере 300 тысяч рублей. Семьи, в которых родится третий или последующий ребенок, смогут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе.