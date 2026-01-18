Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с мужчины 1,2 миллиона рублей за ДТП с машиной Ирины Аллегровой - РИА Новости, 18.01.2026
14:43 18.01.2026
Суд взыскал с мужчины 1,2 миллиона рублей за ДТП с машиной Ирины Аллегровой
Суд взыскал с мужчины 1,2 миллиона рублей за ДТП с машиной Ирины Аллегровой
Красногорский городской суд взыскал с мужчины компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей за столкновение с машиной певицы Ирины Аллегровой, указано в судебных... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:43:00+03:00
2026-01-18T14:43:00+03:00
происшествия, красногорск, ирина аллегрова, московский областной суд
Происшествия, Красногорск, Ирина Аллегрова, Московский областной суд
Суд взыскал с мужчины 1,2 миллиона рублей за ДТП с машиной Ирины Аллегровой

Аллегрова отсудила 1,2 миллиона рублей за аварию в Красногорске

© РИА Новости / Руслан КривобокИрина Аллегрова
Ирина Аллегрова - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Ирина Аллегрова. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Красногорский городской суд взыскал с мужчины компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей за столкновение с машиной певицы Ирины Аллегровой, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Представитель певицы направлял досудебную претензию с предложением в добровольном порядке урегулировать возникший спор, но она была оставлена без удовлетворения. После этого сторона Аллегровой направила иск в Красногорский суд.
"Исковые требования… удовлетворить частично. Взыскать… ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 1 миллиона 282 тысячи рублей.… Исковые требования в большем размере – оставить без удовлетворения", - сообщается в материалах дела.
Также с ответчика взыскали расходы по оплате услуг эксперта в размере 11 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 23 тысяч 627 рублей.
Судом в июле 2025 года установлено, что в Красногорске произошло ДТП с участием машины, зарегистрированной на Аллегрову, и автомобиля некого мужчины. В результате аварии машине певицы причинены множественные технические повреждения.
Когда произошло столкновение в материалах дела не сообщается.
Согласно документам, мужчина не учел интенсивность движения, дорожные условия, выбрал скорость и небезопасную дистанцию до движущейся впереди машины, "в результате чего совершил столкновение с движущимся в крайнем правом ряду автомобилем, который от удара отбросило вправо, где он совершил наезд на дорожное ограждение, расположенное справа по ходу движения".
Страховая компания выплатила истице возмещение в размере 400 тысяч рублей. Однако после экспертизы, проведенной стороной артистки выяснилось, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля составит 2,2 миллиона рублей.
Ответчик не отрицал вину в ДТП, но не согласился с размером компенсации.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, после решения Красногорского суда мужчина направил жалобу в Мособлсуд. В ноябре 2025 года областной суд оставил ее без удовлетворения.
