Суд взыскал с мужчины 1,2 миллиона рублей за ДТП с машиной Ирины Аллегровой

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Красногорский городской суд взыскал с мужчины компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей за столкновение с машиной певицы Ирины Аллегровой, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Представитель певицы направлял досудебную претензию с предложением в добровольном порядке урегулировать возникший спор, но она была оставлена без удовлетворения. После этого сторона Аллегровой направила иск в Красногорский суд.

"Исковые требования… удовлетворить частично. Взыскать… ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 1 миллиона 282 тысячи рублей.… Исковые требования в большем размере – оставить без удовлетворения", - сообщается в материалах дела.

Также с ответчика взыскали расходы по оплате услуг эксперта в размере 11 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 23 тысяч 627 рублей.

Судом в июле 2025 года установлено, что в Красногорске произошло ДТП с участием машины, зарегистрированной на Аллегрову, и автомобиля некого мужчины. В результате аварии машине певицы причинены множественные технические повреждения.

Когда произошло столкновение в материалах дела не сообщается.

Согласно документам, мужчина не учел интенсивность движения, дорожные условия, выбрал скорость и небезопасную дистанцию до движущейся впереди машины, "в результате чего совершил столкновение с движущимся в крайнем правом ряду автомобилем, который от удара отбросило вправо, где он совершил наезд на дорожное ограждение, расположенное справа по ходу движения".

Страховая компания выплатила истице возмещение в размере 400 тысяч рублей. Однако после экспертизы, проведенной стороной артистки выяснилось, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля составит 2,2 миллиона рублей.

Ответчик не отрицал вину в ДТП, но не согласился с размером компенсации.