В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Школьница, которую избили подростки в Майкопе по дороге домой, госпитализирована, участников конфликта установили, сообщили РИА Новости в МВД России по республике Адыгея.

В воскресенье в прокуратуре Адыгеи сообщили, что, предварительно, вечером 15 января подростки избили школьницу в Майкопе , которая возвращалась домой с дополнительных занятий.

"Девочка госпитализирована, по данному факту отделом МВД России по городу Майкопу проводится проверка", - сообщил агентству представитель МВД по республике.

Он уточнил, что участники конфликта установлены.

"Участники конфликта установлены, по результатам проверки действиям данных лиц будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего законодательства", - сказал собеседник агентства.