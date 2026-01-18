https://ria.ru/20260118/adygeja-2068639307.html
В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки
В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки - РИА Новости, 18.01.2026
В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки
Школьница, которую избили подростки в Майкопе по дороге домой, госпитализирована, участников конфликта установили, сообщили РИА Новости в МВД России по... РИА Новости, 18.01.2026
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Школьница, которую избили подростки в Майкопе по дороге домой, госпитализирована, участников конфликта установили, сообщили РИА Новости в МВД России по республике Адыгея.
В воскресенье в прокуратуре Адыгеи
сообщили, что, предварительно, вечером 15 января подростки избили школьницу в Майкопе
, которая возвращалась домой с дополнительных занятий.
"Девочка госпитализирована, по данному факту отделом МВД России
по городу Майкопу проводится проверка", - сообщил агентству представитель МВД по республике.
Он уточнил, что участники конфликта установлены.
"Участники конфликта установлены, по результатам проверки действиям данных лиц будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего законодательства", - сказал собеседник агентства.
В надзорном ведомстве уточнили, что ход проверки по факту инцидента находится на контроле. Также будет дана оценка работе органов субъектов профилактики.