В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки
19:00 18.01.2026 (обновлено: 19:37 18.01.2026)
В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки
Школьница, которую избили подростки в Майкопе по дороге домой, госпитализирована, участников конфликта установили, сообщили РИА Новости в МВД России по...
происшествия, майкоп, республика адыгея, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Майкоп, Республика Адыгея, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки

РИА Новости: в Майкопе подростки избили школьницу по дороге домой

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Школьница, которую избили подростки в Майкопе по дороге домой, госпитализирована, участников конфликта установили, сообщили РИА Новости в МВД России по республике Адыгея.
В воскресенье в прокуратуре Адыгеи сообщили, что, предварительно, вечером 15 января подростки избили школьницу в Майкопе, которая возвращалась домой с дополнительных занятий.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на младенца
17 января, 10:39
"Девочка госпитализирована, по данному факту отделом МВД России по городу Майкопу проводится проверка", - сообщил агентству представитель МВД по республике.
Он уточнил, что участники конфликта установлены.
"Участники конфликта установлены, по результатам проверки действиям данных лиц будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего законодательства", - сказал собеседник агентства.
В надзорном ведомстве уточнили, что ход проверки по факту инцидента находится на контроле. Также будет дана оценка работе органов субъектов профилактики.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
На Урале мальчик, которого избил мужчина на горке, обратился в больницу
Вчера, 16:38
 
ПроисшествияМайкопРеспублика АдыгеяМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
