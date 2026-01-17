Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и отметил, что он был талантливым режиссером, актером и педагогом, оставившим яркий свет в отечественном искусстве.

"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Игоря Яковлевича Золотовицкого. Ушел из жизни талантливый режиссер, актер и педагог, оставивший яркий свет в отечественном искусстве. Весь свой богатейший опыт, неиссякаемую энергию и огромную душевную силу Игорь Яковлевич вкладывал в подготовку нового поколения молодых актеров, которые сегодня продолжают дело учителя", - говорится в телеграмме Собянина , которую зачитали в ходе церемонии прощания.

Собянин заключил, что светлая память о Золотовицком навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и многочисленных поклонников.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте . В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре " Et cetera " был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.