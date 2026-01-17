Золотовицкий до последнего играл на сцене, рассказал Гришковец

МОСКВА,17 янв - РИА Новости. Российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, вспоминая об ушедшем заслуженном артисте России, ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком, отметил, что тот тяжело болел, но до последнего играл на сцене и был полон оптимизма.

"Он тяжело болел, и он до последнего играл - очень похудевший, в парике. Но он был полон сил на сцене, и он очень мужественно, просто блистательно мужественно переносил эту болезнь", - сказал Гришковец журналистам.

Он также отметил, что Золотовицкий во время болезни никогда не жаловался на свое самочувствие и был настроен оптимистично.

"Он был полон оптимизма. Во всяком случае, для тех людей, кто его любил, он этим самым поддерживал себя", - добавил Гришковец.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте . В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре " Et cetera " был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.