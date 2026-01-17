Рейтинг@Mail.ru
Золотовицкий до последнего играл на сцене, рассказал Гришковец - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:44 17.01.2026 (обновлено: 13:46 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/zolotovitskij-2068494416.html
Золотовицкий до последнего играл на сцене, рассказал Гришковец
Золотовицкий до последнего играл на сцене, рассказал Гришковец - РИА Новости, 17.01.2026
Золотовицкий до последнего играл на сцене, рассказал Гришковец
Российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, вспоминая об ушедшем заслуженном артисте России, ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:44:00+03:00
2026-01-17T13:46:00+03:00
культура
россия
ташкент
игорь золотовицкий
евгений гришковец
мхт имени а.п. чехова
et cetera
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068491330_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7868adb434eb5b9e3ac885360d36d18.jpg
https://ria.ru/20260117/zolotovitskij-2068493508.html
https://ria.ru/20260117/zolotovitskiy-2068492182.html
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068491330_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8fede747b2f2e23abcb64435d31022e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ташкент, игорь золотовицкий, евгений гришковец, мхт имени а.п. чехова, et cetera, происшествия
Культура, Россия, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Евгений Гришковец, МХТ имени А.П. Чехова, Et Cetera, Происшествия
Золотовицкий до последнего играл на сцене, рассказал Гришковец

Гришковец: Золотовицкий тяжело болел, но до последнего играл на сцене

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРежиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА,17 янв - РИА Новости. Российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, вспоминая об ушедшем заслуженном артисте России, ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком, отметил, что тот тяжело болел, но до последнего играл на сцене и был полон оптимизма.
Золотовицкий скончался в среду утром в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский
13:36
"Он тяжело болел, и он до последнего играл - очень похудевший, в парике. Но он был полон сил на сцене, и он очень мужественно, просто блистательно мужественно переносил эту болезнь", - сказал Гришковец журналистам.
Он также отметил, что Золотовицкий во время болезни никогда не жаловался на свое самочувствие и был настроен оптимистично.
"Он был полон оптимизма. Во всяком случае, для тех людей, кто его любил, он этим самым поддерживал себя", - добавил Гришковец.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Прощание с Игорем Золотовицким
13:38
 
КультураРоссияТашкентИгорь ЗолотовицкийЕвгений ГришковецМХТ имени А.П. ЧеховаEt CeteraПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала