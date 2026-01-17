Рейтинг@Mail.ru
Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:36 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/zolotovitskij-2068493508.html
Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский
Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский - РИА Новости, 17.01.2026
Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский
Народный артист РФ, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, говоря о кончине заслуженного артиста РФ Игоря... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:36:00+03:00
2026-01-17T13:36:00+03:00
культура
россия
ташкент
игорь золотовицкий
константин хабенский
анатолий смелянский
мхт имени а.п. чехова
et cetera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068480040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7883335e48b2239459ac2b57143b2c2d.jpg
https://ria.ru/20260117/mashkov-2068477316.html
https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067885921.html
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068480040_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_12c2bc0e4c22f2a8e326d0c0c7b3ff0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ташкент, игорь золотовицкий, константин хабенский, анатолий смелянский, мхт имени а.п. чехова, et cetera, общество
Культура, Россия, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Константин Хабенский, Анатолий Смелянский, МХТ имени А.П. Чехова, Et Cetera, Общество
Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский

Хабенский: Золотовицкий щедро делился личным опытом и вниманием

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, говоря о кончине заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, рассказал, что тот щедро делился личным опытом и вниманием.
Золотовицкий скончался утром в среду в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
11:31
"Не стало нашего друга, не стало моего старшего товарища, наставника, он щедро делился вниманием и опытом - из своих ситуаций, делал это ненавязчиво, легко, с хорошим чувством юмора и такта, но очень точно, всегда очень точно", - отметил Хабенский.
Он также зачитал письмо советского и российского театрального критика, театрального педагога Анатолия Смелянского.
"Для меня это личный удар, Игорь был частью нашей жизни. Получилось так, что он вел школу-студию 13 лет: ровно столько, сколько Олег Табаков и я сам. В страшном сне не мог представить, что переживу его. Он был заряжен на столетия, умный, веселый человек, которому пришлось вести школу в самые трудные годы, гораздо более трудные, чем выпали на долю Олега и мою. Он выстоял, он не сломался. Его никогда не забудут", - следует из отрывка письма, зачитанного Хабенским.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Раввин Борода отметил участие Золотовицкого в еврейской культурной жизни
14 января, 17:57
 
КультураРоссияТашкентИгорь ЗолотовицкийКонстантин ХабенскийАнатолий СмелянскийМХТ имени А.П. ЧеховаEt CeteraОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала