Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, говоря о кончине заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, рассказал, что тот щедро делился личным опытом и вниманием.

Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.