В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким

Друзья, коллеги и поклонники Золотовицкого приходят к театру, чтобы проститься с артистом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.