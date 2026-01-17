https://ria.ru/20260117/zolotovitskij-2068472781.html
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким - РИА Новости, 17.01.2026
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким
Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2026
Новости
Прощание с Золотовицким в МХТ имени Чехова в Москве
Прощание с Золотовицким завершилось в МХТ имени Чехова в Москве. Гроб с телом вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Золотовицкий
скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Друзья, коллеги и поклонники Золотовицкого приходят к театру, чтобы проститься с артистом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.