Рейтинг@Mail.ru
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:18 17.01.2026 (обновлено: 13:25 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/zolotovitskij-2068472781.html
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким - РИА Новости, 17.01.2026
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким
Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:18:00+03:00
2026-01-17T13:25:00+03:00
россия
ташкент
игорь золотовицкий
et cetera
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068490253_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11d58d18091be014ee732de77183d98d.jpg
https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067885921.html
https://ria.ru/20260114/zolotovitskij-2067779322.html
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прощание с Золотовицким в МХТ имени Чехова в Москве
Прощание с Золотовицким завершилось в МХТ имени Чехова в Москве. Гроб с телом вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.
2026-01-17T10:18
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068490253_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_378739e0424825c16c542bba14ab1a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ташкент, игорь золотовицкий, et cetera
Россия, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Et Cetera, Культура
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким

В МХТ имени Чехова началось прощание с Игорем Золотовицким

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Раввин Борода отметил участие Золотовицкого в еврейской культурной жизни
14 января, 17:57
Друзья, коллеги и поклонники Золотовицкого приходят к театру, чтобы проститься с артистом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Золотовицкий полгода боролся с болезнью, рассказали в театре
14 января, 12:19
 
КультураРоссияТашкентИгорь ЗолотовицкийEt Cetera
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала