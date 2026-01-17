Рейтинг@Mail.ru
Люди собираются на церемонию прощания с Золотовицким
Культура
 
09:43 17.01.2026 (обновлено: 10:17 17.01.2026)
Люди собираются на церемонию прощания с Золотовицким
Люди собираются на церемонию прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова
2026
Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Люди собираются на церемонию прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией. Церемония прощания с ним начнется в 10.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Игорь Золотовицкий
Друзья, коллеги и поклонники Золотовицкого приходят к театру, чтобы проститься с артистом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Культура
 
 
