Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Люди собираются на церемонию прощания с Золотовицким

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Люди собираются на церемонию прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.

Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией. Церемония прощания с ним начнется в 10.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Друзья, коллеги и поклонники Золотовицкого приходят к театру, чтобы проститься с артистом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.