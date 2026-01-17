https://ria.ru/20260117/zhkkh-2068448499.html
В Госдуме рассказали о правилах начисления пени за просрочку оплаты ЖКУ
2026
Новости
ru-RU
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в России, начиная с марта, будут начисляться с 16-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий напомнил, что с 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России
будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, что позволит многим гражданам РФ оплачивать услуги ЖКХ после того, как им придет заработная плата, соответственно, это позволит избежать просрочек и начисления пени.
"Однако, если граждане не оплатили жилищно-коммунальные услуги в срок, то есть до 15-го числа месяца, то им будут начислены пени по истечении 31-го дня после срока оплаты. В данном случае - с 16-го числа следующего месяца", - сказал Кошелев
.
Он напомнил, что в течение первых 30 дней после даты платежа штраф платить не нужно, так как это "своеобразная отсрочка". По его словам, в этот период жильцы могут погасить долг без дополнительных расходов.
"Если долг остается неоплаченным, с 31-го дня начинают начисляться пени. Размер штрафа составит 1 к 300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. С 91-го дня просрочки ставка увеличится до 1 к 130 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день", - заключил депутат.