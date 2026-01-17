Рейтинг@Mail.ru
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:29 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/zhivotnye-2068492575.html
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники - РИА Новости, 17.01.2026
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники
Свыше 100 животных из столичных приютов обрели дом за праздничные дни, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:29:00+03:00
2026-01-17T13:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151083/28/1510832862_0:400:2622:1875_1920x0_80_0_0_586342443ed7e2c585832f61aa66f279.jpg
https://ria.ru/20251201/tysjachi-2059210867.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151083/28/1510832862_0:81:2622:2048_1920x0_80_0_0_27a85df34a712b584496e681911ca93e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники

Более 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСобака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Собака в приюте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 100 животных из столичных приютов обрели дом за праздничные дни, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В новогодние праздники 110 кошек и собак из 13 городских приютов обрели любящих хозяев, а те, в свою очередь, - самых преданных и благодарных четвероногих друзей. Подбирать питомцев помогали сотрудники приютов и волонтеры, а часть собак и кошек нашли новые семьи благодаря сервису "Моспитомец" на mos.ru", - говорится в сообщении.
В правительстве Москвы добавили, что с каждым новым хозяином был заключен договор ответственного содержания.
Уточняется, что сейчас городских приютах содержатся более 15 тысяч собак и кошек, все они чипированы, привиты и готовы к жизни в семье. Анкеты животных можно найти в каталоге сервиса "Моспитомец", после заполнения заявки на посещение сотрудники приюта свяжутся с потенциальным хозяином. В случае положительного решения заключается договор ответственного содержания животного.
"Для поиска потенциальных хозяев регулярно проводятся выставки по пристройству, где горожане могут познакомиться с собаками и кошками, пообщаться с волонтерами и специалистами приютов и сразу забрать животное домой", - добавили в ведомстве
Приют для собак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в московских приютах
1 декабря 2025, 14:28
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала