https://ria.ru/20260117/zhivotnye-2068492575.html
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники - РИА Новости, 17.01.2026
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники
Свыше 100 животных из столичных приютов обрели дом за праздничные дни, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:29:00+03:00
2026-01-17T13:29:00+03:00
2026-01-17T13:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151083/28/1510832862_0:400:2622:1875_1920x0_80_0_0_586342443ed7e2c585832f61aa66f279.jpg
https://ria.ru/20251201/tysjachi-2059210867.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151083/28/1510832862_0:81:2622:2048_1920x0_80_0_0_27a85df34a712b584496e681911ca93e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники
Более 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 100 животных из столичных приютов обрели дом за праздничные дни, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В новогодние праздники 110 кошек и собак из 13 городских приютов обрели любящих хозяев, а те, в свою очередь, - самых преданных и благодарных четвероногих друзей. Подбирать питомцев помогали сотрудники приютов и волонтеры, а часть собак и кошек нашли новые семьи благодаря сервису "Моспитомец" на mos.ru", - говорится в сообщении.
В правительстве Москвы добавили, что с каждым новым хозяином был заключен договор ответственного содержания.
Уточняется, что сейчас городских приютах содержатся более 15 тысяч собак и кошек, все они чипированы, привиты и готовы к жизни в семье. Анкеты животных можно найти в каталоге сервиса "Моспитомец", после заполнения заявки на посещение сотрудники приюта свяжутся с потенциальным хозяином. В случае положительного решения заключается договор ответственного содержания животного.
"Для поиска потенциальных хозяев регулярно проводятся выставки по пристройству, где горожане могут познакомиться с собаками и кошками, пообщаться с волонтерами и специалистами приютов и сразу забрать животное домой", - добавили в ведомстве