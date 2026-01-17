Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 100 животных из столичных приютов обрели дом за праздничные дни, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В новогодние праздники 110 кошек и собак из 13 городских приютов обрели любящих хозяев, а те, в свою очередь, - самых преданных и благодарных четвероногих друзей. Подбирать питомцев помогали сотрудники приютов и волонтеры, а часть собак и кошек нашли новые семьи благодаря сервису "Моспитомец" на mos.ru", - говорится в сообщении.

В правительстве Москвы добавили, что с каждым новым хозяином был заключен договор ответственного содержания.

Уточняется, что сейчас городских приютах содержатся более 15 тысяч собак и кошек, все они чипированы, привиты и готовы к жизни в семье. Анкеты животных можно найти в каталоге сервиса "Моспитомец", после заполнения заявки на посещение сотрудники приюта свяжутся с потенциальным хозяином. В случае положительного решения заключается договор ответственного содержания животного.